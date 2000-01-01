(Мокачева) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокачев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артëм Владимирович
Отец ребёнка: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир