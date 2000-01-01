(Мокачева) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мокачева) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокачев Анатолий

Мать: Мокачева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артëм Владимирович

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

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