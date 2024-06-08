Чернышев Иван Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Иван Артемьевич

Чернышев Иван Артемьевич

Место рождения

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1867

Отец: Чернышев Артемий Петрович

Мать: Чернышева (Зябишева) Ирина Григорьевна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева (Ханзеева) Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Федор Иванович

Мать ребёнка: Чернышева (Ханзеева) Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Даниил Иванович

Мать ребёнка: Чернышева (Ханзеева) Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Подсосенная Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Чернышева (Ханзеева) Екатерина Тихоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.