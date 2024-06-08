Чернышев Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышева (Ханзеева) Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышева (Ханзеева) Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Подсосенная Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Чернышева (Ханзеева) Екатерина Тихоновна
Смерть
Неизвестно