Клинников Емельян Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти13.02.1914 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Клинников Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1881 ст.
Рождение ребёнка
13.06.1884 ст.
Дочь: Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
21.08.1886 ст.
Сын: Клинников Александр Емельянович
Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
12.01.1889 ст.
Сын: Клинников Николай Емельянович
Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
23.07.1892 ст.
Дочь: Серафима Емельяновна
Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Елисеевна
Смерть
13.02.1914 ст.