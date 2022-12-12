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Клинников Емельян Григорьевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

13.02.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Клинников Григорий

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.02.1881 ст.

Жена: Клинникова Евдокия Елисеевна

Рождение ребёнка
13.06.1884 ст.

Дочь: Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Елисеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1886 ст.

Сын: Клинников Александр Емельянович

Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Елисеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1889 ст.

Сын: Клинников Николай Емельянович

Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Елисеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1892 ст.

Дочь: Серафима Емельяновна

Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Елисеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
13.02.1914 ст.
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