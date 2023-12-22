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Сизова (Решетова) Татьяна Васильевна
Сизова (Решетова) Татьяна Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1972
Пол
Женский
Отец
Решетов Василий Михайлович
Мать
Решетова (Макеева) Елена Анатольевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1972
Отец:
Решетов Василий Михайлович
Мать:
Решетова Елена Анатольевна
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