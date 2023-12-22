Сизова (Решетова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Решетова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1972

Отец: Решетов Василий Михайлович

Мать: Решетова Елена Анатольевна

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