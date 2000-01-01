Бабкина Нина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1926
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1926
Рождение ребёнка
08.02.1954
Дочь: Носкова Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Бабкин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва Антонина Геннадьевна
Отец ребёнка: Бабкин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкина Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Бабкин Геннадий Николаевич