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Бабкина Нина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1926

Отец: Рудаков Данила Асеклетович

Мать: Рудакова Клавдия Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.02.1954

Дочь: Носкова Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Бабкин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва Антонина Геннадьевна

Отец ребёнка: Бабкин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Бабкин Геннадий Николаевич

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