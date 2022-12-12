Назаров Гавриил Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Гавриил Евстафьевич

Назаров Гавриил Евстафьевич

avatar

Место рождения

Пензенская губерния Пензенский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Назаров Евстафий

Мать: Назарова Анисия Дмитриевна

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Домна Гавриловна

Мать ребёнка: Назарова Матрена Кузьминична

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Назаров Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Назарова Матрена Кузьминична

Пензенская губерния Пензенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Матрена Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close