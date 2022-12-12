Назаров Гавриил Евстафьевич
Место рожденияПензенская губерния Пензенский уезд
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Назаров Евстафий
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Домна Гавриловна
Мать ребёнка: Назарова Матрена Кузьминична
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Назарова Матрена Кузьминична
Пензенская губерния Пензенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область