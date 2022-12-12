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Чернухин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Родченков-Чернухин Алексей Федорович

Мать: Родченкова-Чернухина Олимпиада Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Чернухин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Чернухина Екатерина Евграфовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Чернухин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Чернухина Екатерина Евграфовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.03.1888 ст.

Сын: Чернухин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чернухина Екатерина Евграфовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернухина Екатерина Евграфовна

Смерть
Неизвестно
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