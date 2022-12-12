Чернухин Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1876
Сын: Чернухин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Чернухина Екатерина Евграфовна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Чернухин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Чернухина Екатерина Евграфовна
Рождение ребёнка
05.03.1888 ст.
Сын: Чернухин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Чернухина Екатерина Евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно