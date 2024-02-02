Воронина Клавдия Ивановна
Место рождениясерпуховской уел Семеновская вол.с. Оксино
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1908
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Witnesses:д. Чепелёво Алексей Воронин и д. Лютарецкое Василий Семёнович д. Чепелёво Тимофей Владимирович и с. Крюкова Александра Ивановна Шелагурова
Смерть
Неизвестно