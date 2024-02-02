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Воронина Клавдия Ивановна

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Место рождения

серпуховской уел Семеновская вол.с. Оксино

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

серпуховской уел Семеновская вол.с. Оксино
Бракосочетание
05.02.1908

Муж: Воронин Иван Маркович

Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Witnesses:д. Чепелёво Алексей Воронин и д. Лютарецкое Василий Семёнович д. Чепелёво Тимофей Владимирович и с. Крюкова Александра Ивановна Шелагурова
Смерть
Неизвестно
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