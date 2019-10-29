Каплина (Келейникова) Валентина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1949
Дата смерти29.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
доярка, пекарь
Рождение ребёнка
23.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каплин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каплин Владимир Иванович
Смерть
29.10.2019
Нижняя Чернавка
Похороны
31.10.2019
Нижняя Чернавка