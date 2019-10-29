Каплина (Келейникова) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплина (Келейникова) Валентина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1949

Дата смерти

29.10.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
доярка, пекарь
Рождение ребёнка
23.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каплин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
13.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каплин Владимир Иванович

Смерть
29.10.2019
Нижняя Чернавка
Похороны
31.10.2019
Нижняя Чернавка

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