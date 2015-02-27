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Кудряшова Капитолина Михайловна

Место рождения

Кумино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

17.01.1930

Дата смерти

27.02.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1930

Отец: Анисимов Михаил Иванович

Мать: Анисимова Анна Ефимовна

Кумино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Станислав Александрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
27.02.2015

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