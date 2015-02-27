Кудряшова Капитолина Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.01.1930
Дата смерти27.02.2015
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1930
Отец: Анисимов Михаил Иванович
Мать: Анисимова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
11.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Станислав Александрович
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
27.02.2015