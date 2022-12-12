Ватлин Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1961
Отец: Ватлин Виктор
Рождение ребёнка
08.03.1983
Дочь: Кольцова Майя Андреевна
Мать ребёнка: Ватлина Марина Викторовна
Рождение ребёнка
27.06.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ватлина Марина Викторовна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область