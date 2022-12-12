Ватлин Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватлин Андрей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1961

Отец: Ватлин Виктор

Мать: Ватлина Галина Константиновна

Рождение ребёнка
08.03.1983

Дочь: Кольцова Майя Андреевна

Мать ребёнка: Ватлина Марина Викторовна

Рождение ребёнка
27.06.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ватлина Марина Викторовна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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