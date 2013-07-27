Сегалович Илья Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сегалович Илья Валентинович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

13.09.1964

Дата смерти

27.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1977 по 1981
г. Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1981 по 2013
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.07.2013
г. Лондон, Великобритания
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