Сегалович Илья Валентинович
Место рождения
Дата рождения13.09.1964
Дата смерти27.07.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1977 по 1981
г. Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1981 по 2013
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.07.2013
г. Лондон, Великобритания