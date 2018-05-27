Стоянов Давид Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стоянов Давид Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2018

Отец: не указан

Мать: Стоянова Евгения Андреевна

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