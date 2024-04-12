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Зарубина (-) Александра Ивановна

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: - Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
31.10.1899 ст.

Муж: Зарубин Николай Иванович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Брак №-13 д.М.Каменка / д.Б.Каменка
Рождение ребёнка
28.09.1904 ст.

Сын: Зарубин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Зарубин Николай Иванович

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.242-243 (Рождение №-60м)
Смерть
После 1906
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