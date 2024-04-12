Мыльникова (Петрова) Екатерина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыльникова (Петрова) Екатерина Савельевна

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Петров Савва Романов

Мать: Петрова марфа

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Вера Игнатьевна

Отец ребёнка: Мыльников Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Игнатьевна

Отец ребёнка: Мыльников Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыльников Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Мыльников Игнатий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыльников Игнатий

Смерть
1885
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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