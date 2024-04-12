Мыльникова (Петрова) Екатерина Савельевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Петров Савва Романов
Мать: Петрова марфа
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Вера Игнатьевна
Отец ребёнка: Мыльников Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Игнатьевна
Отец ребёнка: Мыльников Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыльников Павел Игнатьевич
Отец ребёнка: Мыльников Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мыльников Игнатий
Смерть
1885