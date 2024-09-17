Смирнов Николай Иродионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1905 год | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: (Смирнова) Евфросинья Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Смирнов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Смирнов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Смерть
После 1915
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84