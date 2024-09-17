Смирнов Николай Иродионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Николай Иродионович

Смирнов Николай Иродионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Место жительства
Неизвестно
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Смирнов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1905 год | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: (Смирнова) Евфросинья Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Смирнов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Сын: Смирнов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Смирнов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Смерть
После 1915
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84

Мы используем куки для улучшения работы сайта.