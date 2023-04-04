Метор (Метер) Ревекка (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метор (Метер) Ревекка (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Метор (метер) Марк (Мордух)

Отец ребёнка: Метор (метер) Овсей

Рождение ребёнка
1872

Сын: Метор (метер) Давид

Отец ребёнка: Метор (метер) Овсей

Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
1879

Сын: Метор Израиль

Отец ребёнка: Метор (метер) Овсей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бруднер С.О.

Отец ребёнка: Метор (метер) Овсей

Смерть
Неизвестно
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