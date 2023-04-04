Метор (Метер) Ревекка (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Метор (метер) Марк (Мордух)
Отец ребёнка: Метор (метер) Овсей
Рождение ребёнка
1872
Сын: Метор (метер) Давид
Отец ребёнка: Метор (метер) Овсей
Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
1879
Сын: Метор Израиль
Отец ребёнка: Метор (метер) Овсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бруднер С.О.
Отец ребёнка: Метор (метер) Овсей
Смерть
Неизвестно