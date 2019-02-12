Босак (Житненко) Альбина Босак
Место рожденияБурятская АССР, г.Улан-Уде
Дата рождения09.06.1947
Дата смерти12.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1947
Отец: Житненко Юрий Федорович
Мать: Житненко Мария
Бурятская АССР, г.Улан-Уде
Рождение ребёнка
09.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Босак Виктор
г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Босак Виктор
Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Босак Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Босак Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
Кассир, аэропорт
Смерть
12.02.2019
Улан-Удэ, Россия
Страдала от БАС
Похороны
Неизвестно
Нижнеангарск, Северо-Байкальский район, Бурятия, Россия