Босак (Житненко) Альбина Босак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босак (Житненко) Альбина Босак

Место рождения

Бурятская АССР, г.Улан-Уде

Дата рождения

09.06.1947

Дата смерти

12.02.2019

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1947

Отец: Житненко Юрий Федорович

Мать: Житненко Мария

Бурятская АССР, г.Улан-Уде
Рождение ребёнка
09.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Босак Виктор

г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Босак Виктор

Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Босак Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босак Виктор

Работа или профессия
Неизвестно
Кассир, аэропорт
Смерть
12.02.2019
Улан-Удэ, Россия
Страдала от БАС
Похороны
Неизвестно
Нижнеангарск, Северо-Байкальский район, Бурятия, Россия
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