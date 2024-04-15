Яновский Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 10.10.1852
Камышино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Камышину
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Камышину
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яновская Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно