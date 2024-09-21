Судаков Игнатий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудаков Игнатий Иванович

Судаков Игнатий Иванович

Место рождения

Малое Голубино

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Судаков Иван Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестная Евдокия Клементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестная Евдокия Клементьевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Судаков Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Неизвестная Евдокия Клементьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.