Судаков Игнатий Иванович
Место рожденияМалое Голубино
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Судаков Иван Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Сын: Судаков Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Неизвестная Евдокия Клементьевна
Смерть
Неизвестно