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Бондарев Иван Минаевич

Место рождения

Августовка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Бондарев Мина Иванович

Мать: не указана

Августовка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева (Чиликина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Чиликин (Богдарев) Кузьма (Косма) Иванович

Мать ребёнка: Бондарева (Чиликина) Прасковья Ивановна

Усыновлен бездетной парой Чиликиных - поэтому носил фамилию Чиликин
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.

Дочь: Бергаева (Бондарева) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Бондарева (Чиликина) Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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