Бондарев Иван Минаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Бондарев Мина Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Чиликин (Богдарев) Кузьма (Косма) Иванович
Мать ребёнка: Бондарева (Чиликина) Прасковья Ивановна
Усыновлен бездетной парой Чиликиных - поэтому носил фамилию Чиликин
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.
Дочь: Бергаева (Бондарева) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Бондарева (Чиликина) Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно