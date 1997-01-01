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Юдин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

03.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Юдин Николай Васильевич

Мать: Юдина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 11.07.1970

Сын: Юдин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Юдина Светлана Петровна

Азербайджан г. Кировабад
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Светлана Петровна

Смерть
03.12.1974
Азербайджан г. Гянджа
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