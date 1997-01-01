Юдин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти03.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Юдин Николай Васильевич
Мать: Юдина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 11.07.1970
Сын: Юдин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Юдина Светлана Петровна
Азербайджан г. Кировабад
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Светлана Петровна
Смерть
03.12.1974
Азербайджан г. Гянджа