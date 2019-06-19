Володина Клавдия Семëновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1946
Дата смерти19.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1966
Дочь: Мамонтова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Володин Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1970
Дочь: Мамонтова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Володин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.2019