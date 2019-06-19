Володина Клавдия Семëновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Клавдия Семëновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1946

Дата смерти

19.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1966

Дочь: Мамонтова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Володин Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1970

Дочь: Мамонтова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Володин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Николай Иванович

Смерть
19.06.2019
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