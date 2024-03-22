Попцова (Кувалдина) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец: Кувалдин Александр Степанович
Мать: Кувалдина Татьяна
Рождение ребёнка
04.06.2001
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Попцов Алексей
Рождение ребёнка
08.08.2004
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Попцов Алексей
Рождение ребёнка
27.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попцов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попцов Алексей
Место жительства
Неизвестно