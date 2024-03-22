Попцова (Кувалдина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попцова (Кувалдина) Ольга Александровна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1974

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Кувалдин Александр Степанович

Мать: Кувалдина Татьяна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.06.2001

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Попцов Алексей

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.2004

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Попцов Алексей

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
27.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попцов Алексей

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попцов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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