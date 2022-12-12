Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1831 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Анна Степанова

Отец ребёнка: Степан Евстратов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Михайла Степанов

Отец ребёнка: Степан Евстратов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Ольга Степанова

Отец ребёнка: Степан Евстратов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Иван(1) Степанов

Отец ребёнка: Степан Евстратов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Прокофий Степанов

Отец ребёнка: Степан Евстратов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Степан Евстратов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иван(2) Степанов

Отец ребёнка: Степан Евстратов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Евстратов

Смерть
Неизвестно
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