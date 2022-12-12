Татьяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Анна Степанова
Отец ребёнка: Степан Евстратов
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Михайла Степанов
Отец ребёнка: Степан Евстратов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Ольга Степанова
Отец ребёнка: Степан Евстратов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Иван(1) Степанов
Отец ребёнка: Степан Евстратов
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Прокофий Степанов
Отец ребёнка: Степан Евстратов
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Степан Евстратов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иван(2) Степанов
Отец ребёнка: Степан Евстратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Евстратов
Смерть
Неизвестно