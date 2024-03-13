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(Müller) Katharina
(Müller) Katharina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1797
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Muller Johann Adam
1770 г.р.
Мать
(Strauch) Elizabetha
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец:
Muller Johann Adam
Мать:
Elizabetha
Смерть
Неизвестно
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