Сеитов Бикбай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеитов Бикбай

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Чепкунов Сеит

Мать: (Вялишина) Зульбухара

Рождение ребёнка
1803

Сын: Бикбаев Миннибай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Бикбаев Алтынбай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Бикбаев Батырбай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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