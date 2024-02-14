Сеитов Бикбай
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Чепкунов Сеит
Мать: (Вялишина) Зульбухара
Рождение ребёнка
1803
Сын: Бикбаев Миннибай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бикбаев Алтынбай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бикбаев Батырбай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно