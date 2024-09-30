Матикайнен (Тикка) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения08.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матикайнен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович
Бракосочетание
15.08.1904
Рождение ребёнка
08.12.1906
Дочь: Хонканен (Матикайнен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович
Рождение ребёнка
16.03.1909
Дочь: (Матикайнен) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович
Рождение ребёнка
22.10.1911
Сын: Матикайнен Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович
Рождение ребёнка
23.06.1913
Дочь: Инна (Матикайнен) Айно Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович
Рождение ребёнка
15.09.1915
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович
Рождение ребёнка
27.02.1918
Сын: Матикайнен Павел Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович
Рождение ребёнка
01.10.1921
Дочь: (Матикайнен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович
Рождение ребёнка
06.06.1923
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович
Смерть
Неизвестно