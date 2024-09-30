Матикайнен (Тикка) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Тикка) Мария Павловна

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Место рождения

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Матикайнен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович

Бракосочетание
15.08.1904

Муж: Матикайнен Иван Осипович

Рождение ребёнка
08.12.1906

Дочь: Хонканен (Матикайнен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1909

Дочь: (Матикайнен) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1911

Сын: Матикайнен Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1913

Дочь: Инна (Матикайнен) Айно Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1915

Сын: Матикайнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1918

Сын: Матикайнен Павел Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1921

Дочь: (Матикайнен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1923

Сын: Матикайнен Адам Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Осипович

Смерть
Неизвестно

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