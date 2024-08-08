Яковлева Наталья 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлева Наталья

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Место рождения

д. Каменка, Краснинской волости, Юхновского уезда, Смоленской губернии

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Андрей

Мать: не указана

д. Каменка, Краснинской волости, Юхновского уезда, Смоленской губернии
Расширение господской запашки сопровождалось сселением крестьян на новые, неосвоенные земли. Как правило, эС‚и земли были худые, из-под леса. Таким образом, появились селения с названиями Подсосонки и... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
не работала
Рождение ребёнка
1885

Сын: Яковлев Матвей

Отец ребёнка: Яковлев Даниил

Рождение ребёнка
1892

Сын: Яковлев Иван

Отец ребёнка: Яковлев Даниил

д. Лутное (Лутная), Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии
Смерть
Неизвестно

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