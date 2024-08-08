Яковлева Наталья
Место рожденияд. Каменка, Краснинской волости, Юхновского уезда, Смоленской губернии
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Андрей
Мать: не указана
д. Каменка, Краснинской волости, Юхновского уезда, Смоленской губернии
Расширение господской запашки сопровождалось сселением крестьян на новые, неосвоенные земли. Как правило, эС‚и земли были худые, из-под леса. Таким образом, появились селения с названиями Подсосонки и... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
не работала
Рождение ребёнка
1885
Сын: Яковлев Матвей
Отец ребёнка: Яковлев Даниил
Рождение ребёнка
1892
Сын: Яковлев Иван
Отец ребёнка: Яковлев Даниил
д. Лутное (Лутная), Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии
Смерть
Неизвестно