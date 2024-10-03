Белоусова (Козарь) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1901
Дата смерти20.07.1980
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1901
Отец: Козарь Иван Павлович
Рождение ребёнка
22.09.1926
Дочь: Абраменко (Белоусова) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Белоусов Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1936
Дочь: Шутикова (Белоусова) Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Белоусов Гаврил Васильевич
Верх-Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1940
Отец ребёнка: Белоусов Гаврил Васильевич
Смерть
20.07.1980
Канск, город Канск, Красноярский край