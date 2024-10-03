Белоусова (Козарь) Мария Ивановна 10.02.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоусова (Козарь) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1901

Дата смерти

20.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1901

Отец: Козарь Иван Павлович

Мать: Козарь Харитиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.09.1926

Дочь: Абраменко (Белоусова) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Белоусов Гаврил Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1936

Дочь: Шутикова (Белоусова) Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Белоусов Гаврил Васильевич

Верх-Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Белоусов Юрий Гаврилович

Отец ребёнка: Белоусов Гаврил Васильевич

Смерть
20.07.1980
Канск, город Канск, Красноярский край

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