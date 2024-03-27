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Бадретдин

Место рождения

д. Шубино, Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайретдин Бадретдин Улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бадретдинова) Фатеха Бадретдин Кызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадретдинов Исхак Бадретдин Улы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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