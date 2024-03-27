Бадретдин
Место рожденияд. Шубино, Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бадретдинова) Фатеха Бадретдин Кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадретдинов Исхак Бадретдин Улы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно