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Мельников Леонтий Трофимович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1754 и 1755

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1755

Отец: Мельников Трофим Ульянович

Мать: Мельникова Мария Андреевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1773

Сын: Мельников Арефий Леонтьевич

Мать ребёнка: Мельникова Гликерия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780

Сын: Мельников Давид Леонтьевич

Мать ребёнка: Мельникова Гликерия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
15.11.1790

Сын: Мельников Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Мельникова Гликерия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
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