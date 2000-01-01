Мельников Леонтий Трофимович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1754 и 1755
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1755
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1773
Сын: Мельников Арефий Леонтьевич
Мать ребёнка: Мельникова Гликерия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780
Сын: Мельников Давид Леонтьевич
Мать ребёнка: Мельникова Гликерия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
15.11.1790
Сын: Мельников Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Мельникова Гликерия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816