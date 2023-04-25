Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Шутов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шутов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Александр Иванович

Отец ребёнка: Шутов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Шутов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шутов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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