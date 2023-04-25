Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Шутов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шутов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шутов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Шутов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шутов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно