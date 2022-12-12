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Отраднов Григорий Яковлевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Отраднов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Отраднова Евгения Давидовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Аграфена Григорьевна

Мать ребёнка: Отраднова Евгения Давидовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Отраднова Евгения Давидовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Татьяна Григорьенва

Мать ребёнка: Отраднова Евгения Давидовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Отраднов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Отраднова Евгения Давидовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отраднова Евгения Давидовна

Смерть
Неизвестно
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