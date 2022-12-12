Отраднов Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Отраднов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Отраднова Евгения Давидовна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Аграфена Григорьевна
Мать ребёнка: Отраднова Евгения Давидовна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Отраднова Евгения Давидовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Татьяна Григорьенва
Мать ребёнка: Отраднова Евгения Давидовна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Отраднов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Отраднова Евгения Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно