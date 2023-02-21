Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Людмила Петровна
Людмила Петровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пётр
1914 г.р.
Мать
Не указана
Муж
Лаврен
Дети
Николай
Татьяна
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Николай
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Лаврен
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия