Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврен

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