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Мартыненко Сидор Корнеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1807

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

Жена

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Мартыненко Корней Михайлович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Наталья

Смерть
1834
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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