Спицын Феодосий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Феодосий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Спицын Афанасий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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