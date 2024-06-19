Супрунов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрунов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лёвкина (Супрунова) Надежда

Мать ребёнка: Супрунова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Супрунова) Мария

Мать ребёнка: Супрунова ?

Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Лебединская (Сапрунова) Евдокия

Мать ребёнка: Супрунова ?

Красноармейский район, | Краснодарский край.
Смерть
Неизвестно

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