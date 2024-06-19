Супрунов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лёвкина (Супрунова) Надежда
Мать ребёнка: Супрунова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Супрунова) Мария
Мать ребёнка: Супрунова ?
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Лебединская (Сапрунова) Евдокия
Мать ребёнка: Супрунова ?
Красноармейский район, | Краснодарский край.
Смерть
Неизвестно