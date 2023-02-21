Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья

Агафья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Авдеева Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Алексеевич

Кошелевка, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Алексеевич

Кошелевка, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Алексеевич

Кошелевка, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Алексеевич

Кошелевка, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Алексеевич

Кошелевка, город областного подчинения Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close