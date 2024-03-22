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(Бачило) Грипина Николаевна

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Бачило Николай Васильевич

Мать: Бачило Юста

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1834
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №8
Бракосочетание
Около 1851

Муж: Быльский Петр Тарасович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Малания Петровна

Отец ребёнка: Быльский Петр Тарасович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Быльский Хвыдор Петрович

Отец ребёнка: Быльский Петр Тарасович

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1858
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №8
Смерть
Неизвестно
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