(Бачило) Грипина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Бачило Николай Васильевич
Мать: Бачило Юста
Место жительства
1834
дом №8
Бракосочетание
Около 1851
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Малания Петровна
Отец ребёнка: Быльский Петр Тарасович
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Быльский Петр Тарасович
Место жительства
1858
дом №8
Смерть
Неизвестно