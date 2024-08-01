Захаров Иван
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Захаров Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно