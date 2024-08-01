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Захаров Иван

Место рождения

Трухина, Демьянская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Трухина, Демьянская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Захаров Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Трухина, Демьянская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Захаров Роман Иванович

Мать ребёнка: не указана

Трухина, Демьянская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Захаров Федосий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Трухина, Демьянская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Захаров Никифор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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