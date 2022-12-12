Каверин (Зильбер) Вениамин Александрович
Место рождения
Дата рождения17.04.1902
Дата смерти02.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1920
Место жительства
С 1920 по 1949
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1949 по 1989
Смерть
02.05.1989