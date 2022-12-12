Каверин (Зильбер) Вениамин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каверин (Зильбер) Вениамин Александрович

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Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

17.04.1902

Дата смерти

02.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1902 по 1918
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1918 по 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920 по 1949
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1949 по 1989
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.05.1989
Москва, город федерального значения Москва
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