Хамидова Рано Исломидиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидова Рано Исломидиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1990

Сын: Хайдаров Диловар Сохибназарович

Отец ребёнка: Хайдаров Сохибназар Аланазарович

Рождение ребёнка
01.01.1996

Сын: Хайдаров Адиси Сохибназарович

Отец ребёнка: Хайдаров Сохибназар Аланазарович

Рождение ребёнка
17.08.1999

Дочь: Хайдарова Таманно Сохибназаровна

Отец ребёнка: Хайдаров Сохибназар Аланазарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайдаров Сохибназар Аланазарович

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