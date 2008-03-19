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Гинда Павел Романович

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

19.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2008

Отец: Гинда Роман Олегович

Мать: Бурцева Екатерина Александровна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 2008
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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