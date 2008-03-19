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Гинда Павел Романович
Гинда Павел Романович
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Место рождения
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
Дата рождения
19.03.2008
Пол
Мужской
Отец
Гинда Роман Олегович
1987 г.р.
Мать
Бурцева Екатерина Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2008
Отец:
Гинда Роман Олегович
Мать:
Бурцева Екатерина Александровна
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 2008
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
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