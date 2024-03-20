Попова Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения12.10.?
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.?
Отец: Попов Александр
Рождение ребёнка
20.09.1959
Рождение ребёнка
20.03.?
Рождение ребёнка
30.05.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дель Юрий Андреевич
Смерть
2016
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область