Попова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Нина Александровна

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Место рождения

Вознесенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.10.?

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

MD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.?

Отец: Попов Александр

Мать: не указана

Вознесенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дель Юрий Андреевич

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
20.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дель Юрий Андреевич

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дель Юрий Андреевич

Вознесенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дель Юрий Андреевич

Вознесенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дель Юрий Андреевич

Смерть
2016
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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