Бригида Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1936
Дата смертиОколо 2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бригида Елизавета Георгиевна
Рождение ребёнка
30.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бригида Елизавета Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2022