Бригида Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бригида Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1936

Дата смерти

Около 2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бригида Елизавета Георгиевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бригида Елизавета Георгиевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бригида Елизавета Георгиевна

Смерть
Около 2022
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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