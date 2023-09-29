Якунина (Кочеткова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочетков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова (Якунина) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Якунин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якунин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якунин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.11.1908
Отец ребёнка: Якунин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.04.1927
Сын: Якунин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Якунин Григорий Дмитриевич
Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно