Якунина (Кочеткова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкунина (Кочеткова) Анастасия Васильевна

Якунина (Кочеткова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Верхозерье, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочетков Василий

Мать: не указана

Верхозерье, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова (Якунина) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Якунин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Якунин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Якунин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Якунин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Якунин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.04.1927

Сын: Якунин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Якунин Григорий Дмитриевич

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.