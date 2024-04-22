Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Иванов Сергей
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.11.1901
Отец ребёнка: Степеренко Фома Семенович
Рождение ребёнка
24.10.1904
Дочь: Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Степеренко Фома Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мура
Отец ребёнка: Степеренко Фома Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня
Отец ребёнка: Степеренко Фома Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно