Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна

Место рождения

Уланово, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Иванов Сергей

Мать: ?

Уланово, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Степаренко Кузьма Фомич

Отец ребёнка: Степеренко Фома Семенович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.10.1904

Дочь: Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Степеренко Фома Семенович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мура

Отец ребёнка: Степеренко Фома Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня

Отец ребёнка: Степеренко Фома Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степеренко Фома Семенович

Смерть
Неизвестно
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