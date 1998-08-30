Тимофеев Леонид Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1964
Дата смерти30.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1991
Дочь: Марщинина Кристина Леонидовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.08.1998