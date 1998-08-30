Тимофеев Леонид Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Леонид Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1964

Дата смерти

30.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1991

Дочь: Марщинина Кристина Леонидовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.08.1998
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