Трубников Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубников Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Чаусова) Александра

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Нина

Мать ребёнка: (Чаусова) Александра

Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Трубникова) Валентина

Мать ребёнка: (Чаусова) Александра

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Трубникова) Зоя

Мать ребёнка: (Чаусова) Александра

Рождение ребёнка
22.06.1954

Сын: Трубников Виктор

Мать ребёнка: (Чаусова) Александра

Рождение ребёнка
1956

Сын: Трубников Дмитрий

Мать ребёнка: (Чаусова) Александра

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