Трубников Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Чаусова) Александра
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Нина
Мать ребёнка: (Чаусова) Александра
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Трубникова) Валентина
Мать ребёнка: (Чаусова) Александра
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Трубникова) Зоя
Мать ребёнка: (Чаусова) Александра
Рождение ребёнка
22.06.1954
Сын: Трубников Виктор
Мать ребёнка: (Чаусова) Александра
Рождение ребёнка
1956
Сын: Трубников Дмитрий
Мать ребёнка: (Чаусова) Александра